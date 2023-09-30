نقابة صيادلة غزة تستنكر اعتقال السلطة المهندس (يزم جبر)

استنكرت نقابة صيادلة فلسطين بمحافظات غزة، عن بالغ استنكارها وشجبها الشديدين لاعتقال أجهزة السلطة المهندس يزن مصباح جبر، الذي يشغل منصب رئيس فرع نابلس بنقابة المهندسين.

وقالت النقابة، في بيان لها، مساء الجمعة، :"إن هذا الاعتقال السيء والتعسفي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ونراه تجاوزًا فادحًا لكافة الأعراف والمعايير الدولية والوطنية".

وأضافت: "تشعر نقابة صيادلة فلسطين بالقلق العميق إزاء تصاعد مثل هذه الأحداث التي تستهدف الناشطين النقابيين والشخصيات الاعتبارية في مجتمعنا".

وتابعت النقابة: "إن استخدام الاعتقال كوسيلة لتقييد حرية التعبير والنشاط النقابي يهدد بشكل خطير القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي نعتز بها".

كما وقالت: "نقف بقوة إلى جانب المهندس يزن جبر وندين بقوة هذا الاعتقال الظالم والمخالف للقوانين والأعراف الدولية. وطالبت أجهزة السلطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأكد النقابة على أهمية احترام القوانين والمعايير الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وحرياته. ودعت إلى ضرورة الحفاظ على حرية ممارسة النشاط النقابي والتعبير عن الرأي كأدوات أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية.

وشددت على التزامها بدعم الوحدة الوطنية والتماسك في هذه اللحظات الصعبة، ونجدد دعوتنا إلى الجميع لتقديم الدعم والتضامن مع الزميل يزن جبر وكافة الناشطين النقابيين في فلسطين.