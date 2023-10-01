هيئة مقدسية: ما يحدث في المسجد الأقصى تحول خطير ينذر بالاستيلاء عليه

أكدت الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، أن ما يتعرض له المسجد الأقصى تحول خطير تنفذه حكومة الاحتلال الفاشية والجماعات الاستيطانية التي تسعى لهدم المسجد المبارك.

ونبه رئيس الهيئة ناصر الهدمي إلى أننا أمام مرحلة خطيرة جدا، إذا استطاع الاحتلال تخطيها فإن ذلك ينذر بالاستيلاء على المسجد الأقصى.

وأوضح أن الواقع في المسجد المبارك مؤلم، وأن الاحتلال ماض في مخططه الاستراتيجي المتمثل ببناء الهيكل المزعوم، وتغيير الواقع في المسجد الأقصى.

وشدد الهدمي على ضرورة وجود خطة استراتيجية لمواجهة مخططات الاحتلال، وأن يكون للأمة دور حقيقي تجاه نصرة المسجد الأقصى، بالوصول إليه والرباط الدائم فيه.

واقتحم أكثر من 600 مستوطن المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية من الاقتحامات اليوم الأحد، بالتزامن مع أداء عشرات المستوطنين طقوساً تلمودية على أبواب المسجد في عدوان العرش الذي يمتد لأسبوع كامل.

وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إن الخطر محدق وكبير على المسجد الأقصى المبارك، وأن شعبنا الفلسطيني لن يسلم المسجد الأقصى للاحتلال، والمقاومة وشعبنا موحد في معركة الدفاع عن المسجد.

ودعا إلى المزيد من وتيرة المواجهة مع الاحتلال دفاعا عن المسجد الأقصى، مجددا الدعوة لمزيد من الرباط والتواجد في المسجد.