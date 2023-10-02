نفذ مقاومون مساء الأحد، عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة "عساهيل" جنوب مدينة الخليل، أحدثت أضرارًا في منازل المستوطنين وانسحب المنفذون بسلام.

وجرى رصد شخص واحد على الأقل، يطلق النار تجاه مستوطنة عساهيل، فيما لا يزال جيش الاحتلال يجري عمليات مطاردة بحثًا عن المنفذ الذي انسحب من المكان.

وقالت سلطات الاحتلال إن أضرارًا وقعت في منازل المستوطنين بمستوطنة عساهيل قرب الخليل، بعد عملية إطلاق النار، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق خرب سوسيا ومنيزل جنوب شرق يطا القريبتين من مستوطنة "عساهيل"، وقامت بإغلاق الشارع الالتفافي بعد عملية إطلاق النار بالمكان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل وأغلقت مدخل البلدة الغربي عقب عملية إطلاق النار التي استهدفت مستوطنة "عساهيل".

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 26 عملاً مقاوماً أسفر عن إصابتين في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" عملية إطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، وإلقاء 4 زجاجات حارقة، والتصدي لـ3 اعتداءات للمستوطنين، وتحطيم 3 مركبات لهم، إلى جانب اندلاع مواجهات في 14 نقطة بالضفة