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إضراب الغنوشي يتصدر التفاعل في تونس

الرسالة نت- وكالات

تصدر إضراب زعيم حركة النهضة التونسية، الشيخ راشد الغنوشي، عن الطعام، موقع إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، بمشاركة واسعة مع السياسي المسجون لدى السلطات منذ أشهر بتهمة التحريض على الدولة.

وتفاعل مستخدمو الموقع والنشطاء مع عدة وسوم "هاشتاغ" تضامنت مع الغنوشي (82 عاما)، وسط غياب التعليقات من طرف الحكومة التونسية.

وأعربت الحركة في البيان عن تضامنها "مع الغنوشي وابن مبارك وكل السياسيين الموقوفين"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات الرسمية بهذا الخصوص.

كما طالبت النهضة السلطات التونسية "بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا"، وحملتها مسؤولية "أي ضرر يلحق بصحة وسلامة المضربين".

 

ومنذ الثلاثاء، دخل ابن مبارك في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجن المرناقية .

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي أوقف الأمن التونسي ابن مبارك في حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس قيس سعيّد في 14 من الشهر ذاته بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

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https://alresalah.ps/p/291713

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