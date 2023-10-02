إضراب الغنوشي يتصدر التفاعل في تونس

تصدر إضراب زعيم حركة النهضة التونسية، الشيخ راشد الغنوشي، عن الطعام، موقع إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، بمشاركة واسعة مع السياسي المسجون لدى السلطات منذ أشهر بتهمة التحريض على الدولة.

وتفاعل مستخدمو الموقع والنشطاء مع عدة وسوم "هاشتاغ" تضامنت مع الغنوشي (82 عاما)، وسط غياب التعليقات من طرف الحكومة التونسية.

#راشد_الغنوشي شيخ ثمانيني يقف شامخا شجاعا في وجه نظام ظالم لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة.

عشت ملهما #غنوشي_لست_وحدك #FreeGhannouchi pic.twitter.com/WBqTrdlRu8 — Fadel Soliman (@FadelSoliman) October 1, 2023

وأعربت الحركة في البيان عن تضامنها "مع الغنوشي وابن مبارك وكل السياسيين الموقوفين"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات الرسمية بهذا الخصوص.

كما طالبت النهضة السلطات التونسية "بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا"، وحملتها مسؤولية "أي ضرر يلحق بصحة وسلامة المضربين".

ومنذ الثلاثاء، دخل ابن مبارك في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجن المرناقية .

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي أوقف الأمن التونسي ابن مبارك في حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس قيس سعيّد في 14 من الشهر ذاته بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".