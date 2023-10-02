الاحتلال يمدد اعتقال 4 مقدسيين ويفرج عن آخر بشروط

مددت سلطات الاحتلال مساء اليوم الإثنين، اعتقال أربعة مقدسيين، وأفرجت عن آخر بشروط.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مقتضب تلقته "الرسالة نت"، إن محكمة الاحتلال مددت اعتقال المقدسي محمد البكري ودانيال نصرة حتى الخميس المقبل.

وشمل التمديد كلاً من المقدسي خضر بعراني حتى يوم الأحد، ومالك سدر حتى الإثنين القادم.

وفي السياق، أفرجت قوات الاحتلال عن الفتى عيسى القاق شرط الحبس المنزلي حتى الخميس المقبل، والإبعاد عن البلدة القديمة شهرين، ودفع مبلغ من المال.

وخلال سبتمبر/ أيلول الماضي، نفذت قوات الاحتلال 142 حالة اعتقال في القدس، منها، 104 رجال، و26 قاصرًا، و12 امرأة.ولم يقتصر الاحتلال على الاعتقالات فحسب، بل أصدرت قواته قرارات بالحبس المنزلي على 18 مقدسيًا، وفرضت عليهم الإقامة الجبرية داخل منازلهم.