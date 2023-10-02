الشيمي: أعداد المقتحمين للبلدة القديمة غير مسبوقة

قال المرابط أبو بكر الشيمي الذي تعرض للتنكيل هو الآخر، إن سلطات الاحتلال أبعدت المرابطين من صباح اليوم عن الأبواب، نتيجة الاقتحامات الكبيرة التي تعد لها العصابات الصهيونية.

وأوضح الشيمي أنّ المرابطين تواجدوا عند باب السلسلة، فتفاجئنا بوجود 3 حواجز أقامتها سلطات الاحتلال عند الباب.

وذكر الشيمي أنّ الاحتلال ضرب بشدة هنادي وعايدة، كما اعتدوا بالضرب المبرح على نفيسة خويص، مشيرا إلى أن عايدة لا تزال معتقلة لدى الاحتلال برفقة هنادي، ونظام أبو رمون.

وأشار إلى أن الاعداد المستوطنين هي رهيبة وسابقة في البلدة القديمة، وتقدر بعشرات الآلاف، وتم استجلاب باصات كبيرة.

وبيّن الشيمي أنّ هؤلاء المستوطنين عاثوا فسادا وارهابا في البلدة القديمة، وشرعوا بالاعتداء على المحال التجارية.