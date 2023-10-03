إصابتان بجريمتي إطلاق نار في النقب

أصيبت اليوم الثلاثاء شابة في الثلاثينيات من عمرها من بلدة اللقية في النقب المحتل، بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "مركز نجمة داوود الحمراء، تلقى فجر اليوم بلاغاَ حول تعرض شابة لحادثة عنف في اللقية بمنطقة النقب".

وأوضح أن الطواقم الطبية قدمت الاسعافات الأولية لشابة (38 عاما) وصفت حالتها بالخطيرة، وتم نقلها إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وزعمت شرطة الاحتلال أنها فتحت تحقيقاً في ملابسات جريمة إطلاق النار، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

كما أصيب شاب بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء جريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم، على شارع رقم 25 بالقرب من شقيب السلام بالنقب.

ووصل عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل، منذ بدء العام الجاري إلى 184 شخصًا بينهم 12 امرأة.