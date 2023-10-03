إصابة خطيرة بجريمة طعن في حيفا

أصيب ظهر اليوم الثلاثاء، شخص (40 عاما) بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة إثر تعرّضه لجريمة في مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل.

وقدمت الطواقم الطبية من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، وتم نقله إلى مستشفى (رمبام) لاستكمال العلاج.

وأفادت مصادر طبية، بأن "المصاب كان فاقداً للوعي ويعاني من جروح نافذة في جسده".

وزعمت شرطة الاحتلال أنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وقتل منذ بدء العام الجاري 184 فلسطينيًا بالداخل المحتل على أثر تصاعد جرائم القتل التي تدعمها منظومة أمن الاحتلال.