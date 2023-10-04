حماس: كل أشكال التطبيع مرفوضة ولا يجب منحه أي غطاء فلسطيني

قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية لحركة حماس حسام بدران إن موقف حماس واضح وهو "إن كل أشكال التطبيع مرفوضة ومضرة بالقضية الفلسطينية. بغض النظر عن الدولة التي تتحرك في مسار التطبيع".

وأضاف بدران "كل التجارب السابقة في التطبيع تؤكد أن الاحتلال هو المستفيد الوحيد من هذا الأمر، وهو يكسب شرعية لا يستحقها"، متابعا "إضافة إلى الضرر الذي يصيب الفلسطينيين فإن الدول المطبعة خسرت جراء هذه العلاقات على كل المستويات".

وأضاف بدران "الموقف المهم في مسار التطبيع الذي يجري الحديث عنه حاليا هو ضرورة الإجماع الوطني الفلسطيني على رفضه وعدم التساوق معه وعدم القيام بأي خطوات يبدو من خلالها أن طرفا فلسطينيا يعطي شرعية أو غطاء أو قبولا لهذا التطبيع لأن ذلك يعتبر مساهمة فلسطينية في خطوة معلومة النتائج والآثار السلبية على القضية الفلسطينية، ولذلك نحن ندعو كل المكونات الفلسطينية إلى إعلان موقف واضح رافض للتطبيع جملة وتفصيلا".