الأسرى يغلقون كافة الأقسام بالسجون

قالت وزارة الأسرى والمحررين يوم الخميس، إن الأسرى أغلقوا كافة الأقسام في السجون (الإسرائيلية)، ضمن خطوات نضالية متصاعدة لمواجهة الحملة التي تشنّها عليهم إدارة مصلحة السجون.

وأكدت الوزارة في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة عنه، أن الأسرى باشروا منذ صباح اليوم بإغلاق كافة الأقسام وتعطيل مظاهر الحياة داخل السجون، "احتجاجًا على تصعيد المتطرف إيتمار بن غفير عدوانه على الأسرى، ونصرة للأسير كايد الفسفوس المضرب لليوم 64 على التوالي".

ويوم أمس، شهد سجن "جلبوع" (الإسرائيلي) توترًا عقب اقتحام قوات الاحتلال برئاسة بن غفير قسمي (3 و1).

وتواصل حكومة الاحتلال ووزيرها المتطرف "بن غفير" بالتضييق على الأسرى واستفزازهم، عقب دخولهم في خطوات تصعيدية بدأت أمس بإضراب المعتقلين الإداريين عن الطعام ليوم، إسنادًا للأسير المضرب الفسفوس.