شهيد برصاص الاحتلال في حوارة جنوب نابلس

استشهد فلسطيني مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة وقعت في بلدة حوارة جنوب محافظة نابلس.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدينة وزارة الصحة، باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة حوارة قضاء نابلس.

وتحدث جيش الاحتلال عن استهداف منفذ عملية إطلاق النار في حوارة وذلك بعد محاصرة إحدى البنايات جنوب نابلس، مؤكداً أن الشاب الفلسطيني هو من بادر بإطلاق النار وخاض اشتباكات عنيفة قبل أن يرتقي شهيداً.

ووقعت عملية إطلاق نار ثانية في الضفة الغربية خلال أقل من 24 ساعة، حينما أطلق مقاوم فلسطيني الرصاص صوب مركبة للمستوطنين ببلدة حوارة جنوب نابلس، ما اسفر عن إصابة مستوطنة بالهلع.

وتتصاعد عمليات المقاومة بشكل لافت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، رداً على انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين ضد شعبنا والأقصى والمقدسات الإسلامية.

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام مجاهديها القساميين حذيفة فارس وعبد الرحمن عطا، منفذي عملية طولكرم، الذين ارتقيا خلال اشتباك مع جنود الاحتلال عقب هجوم على عدد من مركبات المستوطنين.

وأكّدت أن هذه العملية تأتي استكمالاً لما بدأه مجاهدو القسام في مخيم طولكرم، والذين أوقعوا قوةً صهيونيةً خاصة في كمينٍ محكم برفقة إخوانهم المجاهدين من الفصائل الأخرى فجر اليوم، إذ اعترف العدوّ بإصابة خمسةٍ من جنود نخبته بينهم ثلاثةٌ في حالة الخطر.

وأوضحت أن هذه العملية جاءت ضمن سلسلة عمليات الرد على عدوان الاحتلال المتواصل بحق أقصانا وحرائرنا وأسرانا والتي كان آخرها عمليات القسام في الخليل وحوارة والأغوار وتقوع خلال الشهور الماضية وخلفت 3 قتلى صهاينة و 5 إصابات بعضها بحال الخطر.

وشددت على أن استمرار تغوّل العدوّ وتماديه ضد مقدساتنا وأسرانا وحرائرنا سيسعر ناراً تبدد أمنه، وتزلزل أركانه.