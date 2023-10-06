50 أسيرًا يبدأون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام

بدأ 50 أسيرًا من سجن "ريمون"، اليوم الجمعة، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على نقلهم إلى سجن "نفحة".

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك إن 50 أسيرًا من أسرى سجن "ريمون" الذين نقلوا إلى سجن "نفحة" سلموا صباح اليوم رسالة إلى إدارة سجون الاحتلال (الإسرائيلي) تتضمن إعلانهم للإضراب المفتوح عن الطعام ابتداءً من اليوم.

وأوضحت أن الإضراب يأتي احتجاجًا على عملية النقل التعسفية التي شنتها إدارة السجون بحقهم، وعزلهم بشكل جماعي في قسم (10) في سجن (نفحة) حتى اليوم واحتجازهم في ظروف قاسية.

وكان أسرى "ريمون" ومن جرى نقلهم إلى سجن "نفحة" قد أعلنوا مطلع الأسبوع المنصرم، أنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجن، التي تأتي في سياق العدوان المستمر بحق الأسرى.