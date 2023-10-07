أهالي الضفة والقدس يحتفون بنصر المقاومة بغزة

احتفى أهالي مدينة القدس والضفة الغربية في الشوارع بما حققته المقاومة الفلسطينية اليوم داخل المستوطنات (الإسرائيلية) من نصر واستبسال.

وهتف أهالي الضفة بعبارات فخر بما حققته المقاومة في غزة ورددوا "حط السيف قبال السيف احنا رجال محمد ضيف"، وذلك بعدما اقتحم عناصر القسام لمستوطنات غلاف غزة وخاضوا مواجهات مع جنود الاحتلال ثم عادوا إلى قطاع غزة بسلام.

وأعلن عن دعوات جماهيرية للتجمع الساعة 11 ظهراً على دوار المنارة دعماً وتحية وإجلال للمقاومة الباسلة في غزة.

وكان محمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أعلن انطلاق عملية (طوفان الأقصى).

وقال الضيف في كلمة ألقاها، صباح اليوم، "قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية وبدء عملية طوفان الأقصى".