الإعلام الحكومي بغزة يصدر بياناً حول سلعة الدخان

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن سلعة "الدخان" لم تدخل إلى قطاع غزة بكميات تجارية منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الضغط على المواطنين بشكل مقصود ومتعمّد.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في تصريح صحفي، يوم الخميس، أنه تم توريد قبل ذلك ثلاث شاحنات إلى معبر كرم أبو سالم، غير أن الاحتلال أرجعها ومنع إدخالها إلى قطاع غزة.

وشدد على أن وزارة المالية في غزة لا تجبي أية ضرائب أو أي نوع من الجباية على أي سلعة في حال دخولها إلى قطاع غزة بما في ذلك سلعة الدخان، موضحًا أن عملية عرقلة إدخال السلع والدخان تحديداً ومنع إدخالها يأتي في سياق تشديد الحصار على غزة، وتغيير المزاج العام والعبث بالبعد الاجتماعي.

ودعا كل التجّار في غزة إلى ضرورة إدخال كل السلع التي تهم المواطنين، مؤكدًا إعفاء جميع السلع الواردة من الرسوم والجمارك والضرائب تقديراً للظروف التي يمر بها شعبنا الفلسطيني بسبب عدوان الاحتلال.

وطالب مكتب الإعلام الحكومي، كل دول العالم إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل السماح بإدخال كل السلع إلى قطاع غزة.