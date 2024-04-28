قطعان المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم المئات من قطعان المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، في سادس أيام عيد "الفصح اليهودي".

وشارك في الاقتحام عضو الكنيست السابق، الحاخام المتطرف يهودا غليك، وعضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم عاميت هليڤي.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية، ونصبت الحواجز داخل البلدة القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن أكثر من 600 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، وتحديدًا في منطقة مصلى باب الرحمة وباب القطانين.

وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقل المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تُسهّل فيه اقتحامات المستعمرين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.

وكانت منظمات الهيكل المزعوم، دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "القربان" خلال عيد "الفصح اليهودي".

وشارك نحو 1600 مستعمرًا، الخميس الماضي في اقتحام المسجد الأقصى، وهو أكبر عدد للمقتحمين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.