أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، قصفها قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في محور "نتساريم" جنوبي مدينة غزة 3 مرات خلال اليوم.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، إنها "دكت قوات الاحتلال في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وأفادت القسام بدك مجاهديها قوات الاحتلال للمرة الثانية في ذات المحور بمنظومة صورايخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وبينت أنها دكت قوات الاحتلال في محور نتساريم مجددا بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

يذكر أن "نتساريم" مستوطنة إسرائيلية انسحب الاحتلال منها عام 2005، وتفصل مدينة غزة وشمالها عن وسط القطاع وجنوبه.

وفي ذات السياق أعلنت القسام، اليوم، استهدافها تحشدات قوات الاحتلال قرب كيبوتس "حوليت" شرق رفح بمنظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة مخلفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، فيما تواصل المقاومة في القطاع، وعلى رأسها كتائب القسام، تصديها لعدوانه موقعة الخسائر في صفوفه.