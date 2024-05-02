الصحة العالمية تحذر من زيادة المشاكل الصحية مع ارتفاع الحرارة بغزة

حذرت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس، من أن ارتفاع درجات الحرارة بقطاع غزة لفترة طويلة قد يمسي مشكلة كبيرة، وأن الطقس الحار يزيد من حدة جميع أنواع المشكلات الصحية.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، في تصريحات صحفية، إن نحو مليوني شخص يعيشون في خيام بقطاع غزة، لافتة إلى أن الخيام البلاستيكية في غزة موجودة في الأماكن المفتوحة ولا تقي من الحرارة إلا قليلاً.

وأضافت هاريس "إذا كانت لديك مشكلات في القلب وكنت تتعرض للحرارة الشديدة، فإن احتمال تعرضك لنوبة قلبية يزيد".

وأوضحت أن الأوضاع في غزة تضعف مناعة الجسم بسبب الطقس الحار، محذرة من انتشار الأمراض المعدية وتفاقمها، منوهة إلى نقص المياه النظيفة في غزة، واستهلاك الفرد هناك لأقل من 2 لتر في اليوم.

ولفتت إلى رصد 712 ألف حالة التهاب في الجهاز التنفسي العلوي، و380 ألف حالة إسهال، و87 ألف حالة جرب منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

وأشارت إلى أن "نظام الرعاية الصحية في غزة انهار تمامًا، 11 مستشفى من أصل 36 تقدم خدمات جزئية، و25 لا تعمل على الإطلاق".

وبيّنت هاريس، أن هناك 6 مستشفيات ميدانية في غزة، وأن تلك المستشفيات تبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل خدمة ممكنة.

وتشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارًا هائلاً بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".