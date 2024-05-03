حرب الإبادة الجماعية تدخل يومها الـ 210.. شهداء في قصف منازل برفح جنوب غزّة

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 210 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

وفي أحدث التطورات الميدانية، أفادت مصادر محلية، بارتقاع عدد شهداء عائلة شاهين إلى 7 شهداء بينهم 4 أطفال وعدد من الجرحى جراء قصف استهدف فجر اليوم الجمعة منزلا للعائلة في حي الزهور شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن أطفال عائلة شاهين وصلوا إلى المشفى أشلاء.

كما أفاد باستشهاد طفلة وإصابة العشرات جراء غارة إسرائيلية على منزل عائلة شيخ العيد بحي تل السلطان برفح.

وليل الجمعة، استهدفت طائرات الإحتلال الإسرائيلي منزلين بجوار مدرسة السلام في حي السلام شرق المدينة.

وفي رفح أيضا، استهدفت طائرات الاحتلال خيام النازحين في حي تل السلطان غرب المدينة، وأصيب عدد من المواطنين، كما استهدفت غارة أخرى منزلا بجوار مسجد جعفر الطيار شمال المدينة.

وفي جباليا استهدف قصف مدفعي عنيف حي السلام شرق المخيم شمال قطاع غزة، وقصقت مدفعية الاحتلال حي الزيتون ومحيط دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.

وفي المحافظة الوسطى، شن طيران الاحتلال غارتين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث أصيب 9 مواطنين وقال مراسل فلسطين اليوم، بأن أضرارا كبيرة جراء استهداف منزل لعائلة عيد في المخيم.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة