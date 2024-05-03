خاص| أنصار الله: اجتياح رفح لن يوقف الحرب عند حدودها

قال حزام الأسود عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن، إنّ الموقف اليمني واضح تجاه المرحلة الرابعة التي أعلنت عنها القوات المسلحة، وتشمل استهداف أي سفينة تمر عبر البحر الأحمر، في حال اجتياح الاحتلال لمحافظة رفح.

وأكدّ الأسود لـ(الرسالة نت)، أنّ اجتياح رفح سيفتح النار على جميع السفن الواردة وأيا كان جنسيتها.

وأوضح أن مسرح العمليات العسكرية ستتوسع لتشمل البحر الابيض المتوسط واستهداف السفن المتجهة الى كيان العدو الاسرائيلي.

وبين أن هذه الخطوة جاءت أيضا في سياق الضغط لوقف العدوان ورفع الحصار، والتأكيد بأن النار لن تتوقف عن حدود رفح.