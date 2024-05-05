بلدية النصيرات: الاحتلال دمر 25 ألف متر مربع خلال عدوانه على المخيم

قالت بلدية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حّول قطاع غزة إلى منطقة منكوبة بتدميره واستهدافه لمختلف المرافق المدنية والانسانية، حتى أصبح قطاع غزة يفتقر إلى أبسط أنواع الخدمات ويعيش كارثة صحية وبيئية كبيرة وبيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة.

وأوضحت البلدية، في بيانٍ صحافي، أمس السبت، قد تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية، العمل على تدمير كافة سبل الحياة الإنسانية، ومنع وصول المياه والوقود وقطع الغيار وتدمير شبكات المياه والكهرباء، واستهداف وتدمير الطرق وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية.

وبلغة الأرقام، أوضحت البلدية، أنه ومع دخول العدوان الاسرائيلي شهره الثامن على قطاع غزة، تم تدمير نحو 27000 متر مربع من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، و 5 ميادين وتقاطعات رئيسية.

وأفاد التبيان، أنه تم تدمير 12 بئر مياه، ونحو 4250 متراً طولياً من شبكات المياه، وعدد 15 من محابس المياه، وعدد 2 من محطات التحلية.

كما وتم تدمير عدد 10 من مولدات الكهرباء التي تعمل على تشغيل المولدات لضخ المياه في الشبكة، وعدد 6 من أنظمة الطاقة الشمسية التي تخدم مرافق البلدية.

إلى جانب ذلك، تراكم نحو 22000 طن من النفايات في الشوارع وحول مراكز الإيواء بسبب نفاد الوقود وتدمير عدد من آليات البلدية، ومنع وصول طواقم البلدية إلى عدد من المناطق في النصيرات لاسيما بعد الاجتياح الاسرائيلي لشمال النصيرات.

وأشارت بلدية النصيرات، إلى تدمير نحو 5000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار و 2 من محطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى قصف عدد 5 آليات مختلفة الأحجام يعمل معظمها في جمع وترحيل النفايات ومتابعة شكاوى الصرف الصحي ومعالجتها.

وأشارت البيان، إلى أن بلدية النصيرات تعاني من شح كبير في السولار اللازم لتشغيل آبار المياه وضخها في الشبكة، بالإضافة إلى تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي.

وحذر، من تطفح مياه الصرف الصحي في بعض شوارع النصيرات نتيجة شح الوقود وتدمير الاحتلال لخطوط المياه والصرف الصحي الرئيسية ضمن استهدافه المتعمد للبنية التحتية، وكذلك تعطل آلية الجيتر اللازمة لكسح وتسليك خطوط الصرف الصحي.

الجدير بالذكر أن العدوان الاسرائيلي المتواصل، حرم السكان من أبسط الخدمات الإنسانية الأساسية كالمياه والصرف الصحي وجمع النفايات، وأدى ذلك لانتشار الأمراض والأوبئة بسبب شح المياه وانتشار الحشرات والقوارض بفعل تكدس النفايات في الشوارع.

رغم ذلك، تقول البلدية، إن طواقهما تبذل أقصى ما في وسعها لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بقدر ما يتوفر لها من إمكانيات رغم الصعوبات والمخاطر التي تواجهها بسبب الاستهدافات المتواصلة في الميدان.

ونؤكد في بلدية النصيرات أن كميات الوقود التي تصل بكميات قليلة جدا، تسببت في عجز كبير في تقديم الخدمات وخلقت معاناة كبيرة للمواطنين في القطاع بسبب شح المياه، وتكدس كميات كبيرة من النفايات وتسرب الصرف الصحي في الشوارع.