خاص| طارق فهمي: العملية الإسرائيلية برفح محدودة 

قال د. طارق فهمي رئيس الدراسات الإسرائيلية بمركز الشرق الأوسط للدراسات في مصر، إن إسرائيل تسلمت رسائل من القاهرة، بعدم المساس اتفاقية كامب ديفيد أو البروتكول الأمني، أو الممر البري.

وذكر فهمي لـ(لرسالة نت )، أن إسرائيل أبلغت بأن عمليتها في رفح ستكون محدودة، مضيفا:" اسرائيل لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري شامل في رفح".

ورأى أن ما تقوم به إسرائيل يأتي في سياق جس النبض، ولن يكون مدخلا لعملية واسعة.

وأوضح فهمي أن مصر تعمل لإعادة الأطراف لطاولة المفاوضات، والبدء بفرض إجراءات بناء ثقة، والبناء على المراحل التي تمت الفترة الماضية.

وذكر أن هذه الإجراءات مدعومة من واشنطن، التي تتجه لدعمه بصورة مباشرة في هذه الأوقات.