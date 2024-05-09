الرشق: وفد حماس غادر القاهرة عائدًا للدوحة.. وهذه التفاصيل

جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، التزامها وتمسكها بموقفها الأخير بما يخص وقف إطلاق النار والعدوان العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

قال عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، إن وفد الحركة للمفاوضات حول وقف العدوان على غزة، قد غادر القاهرة عائدًا للدوحة.

وشدد الرشق، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، على أن "إقدام (إسرائيل) على اجتياح رفح واحتلال المعبر، يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء، وتصعيد العدوان وحرب الإبادة".

وأكد القيادي في "حماس" على التزام حركته "بموقفنا بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء" في إشارة إلى الورقة التي قدمت للحركة، ووافقت عليها الاثنين الماضي.

وفي وقت سابق، أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنّ الحركة مستعدة لبحث المقترح الذي قبلته وليس بحث مقترح جديد.

وقال النونو في تصريحاتٍ إعلامية: إنّ حماس جاهزة ومستعدة لمواصلة مواجهة العدوان ما دام مستمرا، والاحتلال يدرك ذلك.

وأضاف بالقول: بالنسبة لحركة حماس فإن نسبة احتمالية بقاء الاحتلال في قطاع غزة هي صفر.

وشدد على أنّ موقف واشنطن منحاز للاحتلال وعليها أن تضغط على تل أبيب لتقبل بالمقترح المطروح.