أعلنت كتائب القسام، عن إيقاع قوات الاحتلال، في كمائن متعددة ومركبة، في عمليات توغلها شرق رفح جنوب قطاع غزة، في وقت يعترف الإعلام العبري بأن معارك شرسة تدور الآن شرق رفح.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري، إنها نفذت عملا عسكريا مركبا ومتزامنا، بالقرب من مسجد الدعوة شرق المدينة، حيث استهدفت مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة TBG، المضادة للتحصينات.

وأضافت أنها قامت باستهداف ناقلة جنود كانت أسفل المبنى بقذيفة الياسين 105، فضلا عن استهداف مجموعة راجلة من الجنود، كانوا بجانب الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد.

وأكدت القسام أن كامل القوة، سقطوا بين قتيل وجريح.

وفي عملية أخرىن قالت القسام، إنها أوقت قوة للاحتلال، في كمين محكم، بعد تفجير حقل ألغام معد مسبقا، داخل موقع ثكنة سعد صايل شرق رفح، موقعة القوة بين قتيل وجريح.

كما أشارت الكتائب إلى استهداف دبابتين للاحتلالـ بقذائف "الياسين 105" في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب القطاع، وفي الموقع ذاته، قالت إنها دمرت ناقلة جنود بقذيفة الياسين 105، واشتعلت النيران فيها بمحيط الثكنة.

ولفتت إلى أنها قصفت موقع "إسناد صوفا" العسكري، بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال، رصد إطلاق صاروخين من منطقة رفح، تجاه موقع كرم أبو سالم العسكري.

وأشارت وسائل الإعلام العبري، إلى أن حادثتين قاسيتين تدوران في رفح، لافتةً إلى أن آلية من نوع "نمر" صعدت على عبوة، فيما تعرضت أخرى لصاروخ مضاد للدروع.

وأوضحت أن مروحيات تابعة وحدة الإنقاذ "669" تهبط في كارم ابو سالم شرق رفح، لنقل مُصابين إثر المعارك "القاسية" الدائرة في المكان.

أقر جيش الاحتلال، مساء الخميس، بإصابة 3 من جنوده إثر "كمين" وقعوا فيه شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس تفجير عين نفق مخخ شرقي المحافظة الجنوبية.

وقال الجيش في بيان: "أُصيب 3 جنود بجروح متوسطة بعد تعرضهم لانفجار في كمين شرقي رفح".

وأضاف أنه "تم إجلاء الجنود المصابين لتلقي العلاج الطبي بأحد المستشفيات، كما أُبلغت عائلاتهم".

وخلال آخر 24 ساعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكري وإصابة 4 آخرين ليرتفع إجمالي خسائره المعلنة منذ بدء الحرب على غزة إلى 615 قتيلا و3 آلاف و362 جريحا وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.

يأتي ذلك، بعد وقت قصير من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس "تفجير عين نفق مفخخة في قوة هندسية صهيونية مكونة من 3 آليات وحفار وعدد من الجنود شرق رفح".

وأضافت الكتائب، في بيان عبر تلغرام، أن الهجوم "أوقع الجنود بين قتيل وجريح"، دون أن يتضح على الفور ما إذا كان هذا هو الكمين ذاته الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه أوقع 3 جرحى من جنوده من عدمه.

وفي وقت سابق، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الخميس، مشاهد مصورة تظهر جانبًا من الاستعدادات والقدرات العسكرية لسلاح المدفعية، من أجل مواصلة الحرب.

وحمل الفيديو عنوان "سندكُّ هيبة جيشكم"، وأظهر مقاتلي القسام وهم يقومون بعمليات رصد وتذخير بطاريات الصواريخ وقذائف الهاون وتجهيز عشرات الصواريخ، تمهيدًا لإطلاقها.

يأتي هذا الفيديو مع التصعيد "الإسرائيلي" على مدينة رفح جنوبي قطاع، بعد سلسلة تحذيرات وتهديدات أكدت فيها حماس أن كتائب القسام قد أعدّت الكمائن واستعدت جيدًا لتلك المعركة التي ستوقع فيها جنود العدو قتلى ومُصابين.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، ظهر اليوم الخميس، إنها استهدفت جرافةً "إسرائيلية" من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" جنوب شرق حي الصبرة في مدينة غزة.

وفي بلاغ عسكري منفصل، أعلنت كتائب القسام، أن مجاهديها دكّوا قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح بقذائف الهاون.