نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الثلاثاء، تفاصيل عملية مركبة نفذتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغٍ عسكري، إنّ مقاتليها استهدفوا "قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد"، في نهاية شارع مدارس مخيم جباليا.

وأضافت "وفور إخلاء الجنود لأسفل المنزل تم استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" ووقعوا بين قتيل وجريح".

وأشارت إلى أنّه "وبعد وقت قصير تقدم عدد من مجاهدينا صوب المنزل وقاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في مدخل المنزل وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح".

وأوضحت "وفور تقدم قوة صهيوينة مدرعة لإنقاذ المصابين وانتشال القتلى استهدف مجاهدونا دبابة مركفاه بقذيفة "الياسين 105" وفجروا دبابة مركفاه ثانية بعبوة شواظ".

وفي السياق، اعترف جيش الاحتلال بإصابة 14 جنديًا بينهم 4 بجراح خطيرة جراء اشتباكات مع المقاومة وتفجير عبوات شمالي قطاع غزة وجنوبه.