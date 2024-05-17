طقس فلسطين: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، حارًا نسبيًا إلى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً وباردًا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية الى شمالية غربية حفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً السبت، يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.