النرويج وأيرلندا وإسبانيا تعترف رسميًا بدولة فلسطين.. وحماس تعلق

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، بإعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.

واعتبرت الحركة، في تصريح صحافي، إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا خطوةً مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت حماس، الدول حول العالم إلى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا.

وفي وقت سابق، أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، الأربعاء، اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو/أيار الجاري.

وأوضح رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره في مؤتمر صحفي أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية النرويجية في بيان أنه تم إبلاغ السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بقرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين.

وذكرت الحكومة النرويجية في بيان أن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين يدخل حيز التنفيذ في 28 مايو.

وفي ذات السياق، أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس في مؤتمر صحفي اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كلمة بالبرلمان اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي يقود رئيس الوزراء الإسباني حملة أوروبية لمحاولة حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.

جدير بالذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.

وفلسطين دولة بصفة مراقب بالأمم المتحدة لكن غير عضو، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.