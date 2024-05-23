الاحتلال ينسحب من جنين ومخيمها وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 12

دارت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في شارع الناصرة بمدينة جنين، فجر اليوم الخميس، فيما حاصرت قوات الاحتلال فندق السينما الذي يتواجد بداخله عدد من الصحافيين، وأطلقت النار باتجاه غرفة الحراسة التابعة للفندق، قبل أن تقوم جرافات الاحتلال بهدمها.

وانسحبت قوات الاحتلال صباح اليوم من جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت أكثر من 48 ساعة، أسفرت عن 12 شهيدا وعشرات الجرحى، وكذلك خلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية والممتلكات الخاصة بالفلسطينيين.

وأعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد، صباح اليوم الخميس، استشهاد مصطفى إبراهيم موسى جبارين، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال ما يرفع حصيلة الشهداء في مدينة جنين ومخيمها منذ بدء عدوان الاحتلال صباح الثلاثاء الماضي إلى 12 شهيدا، بينهم أربعة أطفال ومعلم وطبيب.

والشهداء هم: وسيم عاهد جرادات (15 عامًا)، والفتى سامي أمين أحمد القيسي (18 عامًا)، ومحمود فارس قريني (16 عاما)، أخصائي جراحة عامة في مستشفى جنين، وأسيد جبارين (51 عاما)، والمعلم علام جرادات (48 عاما)، والطالب محمود أمجد حمادنة (15 عاما)، ومعمر محمد ذيب أبو عميرة (50 عاما)، وأمير عصام محمد أبو عميرة (22 عاما)، وأسامة محمد نعيم حجير، وباسم محمود صالح تركمان، وجهاد محمد طالب (38 عاما).

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن العدد الإجمالي للشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ارتفع إلى 517 شهيدا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.2023.