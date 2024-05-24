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^200 مثال: غزة العزة

الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم جنوب غزة

معبر رفج.jpg
معبر رفج.jpg

الرسالة نت

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري رفح الحدودي، وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، لليوم الثامن عشر على التوالي.

 وكانت قوات الاحتلال في الخامس من شهر أيار الماضي، قد أغلقت بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية.

 وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وما زالت تغلق المعبرين حتى اليوم.

ومع إغلاق المعابر، تصاعدت معاناة أهالي قطاع غزة سط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني، بسبب عدم تدفق الامدادات المنقذة للحياة للمواطنين في أنحاء متفرقة.

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