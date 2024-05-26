حرب الإبادة في يومها الـ 233.. شهداء في قصف منازل مأهولة وسط غزة وجنوبها

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 232 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

وفي التفاصيل، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، بعد قصف الاحتلال مناطق واسعة في قطاع غزة.

ونقلت مصادر طبية، بأن فرق اسعاف ومواطنون قاموا بانتشال جثامين 6 شهداء بعد استهداف صاروخي من جيش الاحتلال الاسرائيلي منزلًا لعائلة قشطة في منطقة خربة العدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي بالقذائف مخيم يبنا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة ووصول إصابات الى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.

وقصفت طائرة حربية اسرائيلية شقة سكنية في برج الإيمان بمخيم 2 في النصيرات وسط قطاع غزة، واستهدفت غارة جديدة من طائرة حربية اسرائيلية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من دبابات الاحتلال الإسرائيلي منطقتي سوق الحلال وحي قشطة جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقصف مدفعي اسرائيلي عنيف يستهدف مناطق شمال قطاع غزة، وقصف جوي إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

يتبع