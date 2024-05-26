القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء يوم الأحد، عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردًا على المجاز الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، "قصفنا "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين".

وأضافت كتائب القسام أن "مجاهديها استهدفوا قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم".

ودوّت صفارات الإنذار في مناطق تبعد 120 كم عن رفح بفعل الرشقة الصاروخية التي استهدفت بها كتائب القسام تل أبيب.

من جهتها، أفادت القناة 13 العبرية، بأن كتائب القسام أطلقت رشقة صاروخية من مكان قريب من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في رفح.

فيما أشارت مصادر عبرية إلى وجود إصابات في هرتسيليا، واندلاع حريق في مدينة بني براك قرب تل أبيب بفعل صواريخ كتائب القسام.