فيديو: جثث أطفال بلا رؤوس وأجساد متفحمة.. (مجزرة دامية) برفح وغارات عنيفة على غزّة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازرها المروعة في قطاع غزة لليوم 234 على التوالي، وكان آخرها مجزها رفح التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

ففي منطقة ادعى الاحتلال أنها آمنة، قصف طيران الاحتلال مخيما للنازحين بالقرب من بركسات الوكالة غربي رفح، ما أدى لوقوع عدد كبير من الشهداء والمصابين، فيما لا يزال عدد كبير من الشهداء والجرحى في المخيم، وطواقم الإسعاف والدفاع المدني تعاني من صعوبة الوصول إليهم.

واستشهد 35 فلسطينيًا وأصيب العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال، الأحد، في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت منزلين ومخيما يكتظ بأكثر من 100 ألف نازح فلسطين شمالي غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

أظهرت مقاطع فيديو، محاولة الفلسطينيين انتشال الجثامين من المخيم محترقة وأطفال بلا رؤوس مع انتشار النار في كل مكان داخل المخيم.

مشاهد صعبة جداً

الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة بحق الأطفال في مخيم للنازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/R20fY4uoCe — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 26, 2024

وتأتي المجزرة بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فورا.

ويقع المخيم الذي قصفته إسرائيل في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح ويضم مئات الخيام والكرفانات التي تؤوي أكثر من 100 ألف فلسطيني نزحوا من مختلف مناطق القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن "30 شهيدًا وعشرات الجرحى الحصيلة الأولية لمجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم النازحين غربي مدينة رفح".

مشاهد جديدة من المجزرة..



🚨 #عاجل | أكثر من 27 شهيداً وعشرات الجرحى بقصف طائرات الاحتلال مخيماً للنازحين شمال غرب مدينة رفح pic.twitter.com/OW4PkjbqRp — فلسطين أون لايـن (@F24online) May 26, 2024

وأضاف المكتب، في بيان له، إن "الجيش الإسرائيلي قصف مخيم النازحين بأكثر من 7 صواريخ وقنابل عملاقة تزن الواحدة منها أكثر من 2000 رطل من المتفجرات".

وتابع: "جيش الاحتلال سبق وحدد المخيم الذي قصفه برفح ضمن المناطق الآمنة ودعا النازحين للتوجه إليها".

واعتبر "الإعلامي الحكومي" بغزة، أن "المجزرة في رفح رسالة واضحة من إسرائيل للمحكمة الدولية والمجتمع الدولي مفادها بأن المحرقة ضد المدنيين بغزة مستمرة".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف خلال الـ24 ساعة الماضية 10 مراكز نزوح في أنحاء القطاع، ما أسفر عن 190 قتيلا وجريحا.

وبعد المجزرة الإسرائيلية في مخيم النازحين غربي رفح، قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلين في المدينة ما أسفر عن سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى ليترفع إجمالي ضحايا القصف الإسرائيلي على المدينة خلال مساء الأحد، إلى 35 قتيلا وعشرات الجرحى، حسب مصادر طبية فلسطينية.

من جانبه، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في بيان، إن طواقمه نقلت أكثر من 50 شخصا بين قتيل وجريح جراء القصف الإسرائيلي لمخيم النازحين غربي رفح.

وأشار إلى أن المنطقة التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي رفح يوجد بها 100 ألف نازح.

كما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، إن "مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح تعاملت مع تدفق من الجرحى بحاجة لتلقي العلاج جراء تعرضهم لإصابات وحروق شديدة".

وأضافت اللجنة الدولية، أنه "تردنا معلومات أن مشافي أخرى بالمدينة اكتظت بالمصابين في نفس الوقت".

وفي السياق نفسه، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه نقلت عددا كبيرا من القتلى والإصابات عقب الاستهداف الإسرائيلي لخيام النازحين الواقع قرب مقر الأمم المتحدة شمال غربي رفح.

فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان آخر، بأن "طواقم الإسعافات تقف حائرة أمام نقل الشهداء والجرحى نتيجة عدم وجود مستشفى في رفح يتسع لهذه الأعداد من الضحايا".

من ناحيته، قال مسعف فلسطيني لمراسل الأناضول، بأن أطقم الإسعاف "انتشلت عددا كبيرا من الأطفال الشهداء بالقصف الإسرائيلي على مخيم النازحين".

وأضاف المسعف أن "من بين الأطفال الذين تم انتشالهم طفل بلا رأس وأطفال تحولت أجسادهم إلى أشلاء بفعل شدة القصف".

وأشار إلى أن النيران كانت تشتعل في المخيم المستهدف بشكل كبير بفعل شدة القصف وكونه مليء بالخيام.

من جانبها، قالت لجنة الطوارئ في رفح، إن "المنطقة التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي ادعى سابقا أنها آمنة".

وذكرت اللجنة، في بيان، أن "ارتكاب إسرائيل المجزرة بحق النازحين يعكس الإصرار الإسرائيلي على استمرار عمليات القتل والتدمير في المدينة، وتجاوز لكل المطالبات والقرارات الدولية".

واعتبرت أن "المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي غربي رفح تنسف كل ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة بالمدينة".

بدورها، اعتبرت حركة "حماس"، أن "المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال غربي رفح في منطقة مكتظة بمئات آلاف النازحين سبق وأن أعلن أنها منطقة آمنة".

وقالت الحركة، في بيان، إن "المجزرة الإسرائيلية تحدٍ واستهتار تام وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبت الاحتلال بوقف عدوانه على رفح".

وحمّلت "الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن بشكلٍ خاص المسؤولية الكاملة عن المجزرة برفح".

واعتبرت أن "إسرائيل لم تكن لترتكبها لولا دعم واشنطن لها".

وفي بيان آخر، دعت "حماس" الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل والخارج إلى الانتفاض والخروج بمسيرات غاضبة ضد المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، اعتبرت لجنة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، أن "جريمة إسرائيل البشعة بمخيم النازحين برفح دليل إضافي على جرائم الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا في الوقت الذي تعلن كذبا بأنها تتخذ إجراءات لحماية المدنيين".

وشددت اللجنة (تضم غالبية الفصائل الفلسطينية) في بيان، على أن "واشنطن شريك بقتل الأطفال في غزة بإصرارها على منع وقف الحرب وتزويد الاحتلال بشتى القذائف الفتاكة والسلاح المدمر والمحرم دوليا".

وتواصل إسرائيل غاراتها العنيفة على رفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالبها بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ملخص لأبرز تفاصيل الحرب على غزة خلال الـ 12 ساعة الأخيرة :

35 شهيدًا وأكثر من 20 جريحًا في مجزرة استهداف الاحتلال خيام النازحين شمال غرب رفح الليلة الماضية.

الدفاع المدني: في المجزرة الكثير من حالات البتر والحروق الشديدة وضحايا من النساء والأطفال

5 شهداء بينهم امرأة حامل بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة دهليز غرب رفح

9 شهداء بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة الغصين في النصيرات وسط القطاع

3 شهداء في استهداف الاحتلال شارع الزهور في مخيم النصيرات

إصابات في غارة استهدفت منزلا لعائلة الحلو بمخيم 1 في النصيرات

شهيدان برصاص الاحتلال في منطقة وادي غزة وسط القطاع

إصابات في قصف استهدف بوابة مركز إيواء نازحين تابع للأونروا في شارع صلاح الدين شرق دير البلح

5 شهداء وإصابات في قصف استهدف منزل لعائلة البطران في منطقة الزرقا شمال مدينة غزة

مدفعية الاحتلال تستهدف حيي الشيخ عجلين وتل الهوا جنوب غرب غزة بشكل مكثف منذ ساعات الصباح.