في يومها الـ 238.. أبرز التطورات حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزّة

يواصل جيش الاحتلال حربه الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ 238 على التوالي، مرتكباً خلالها كل أشكال جرائم الحرب والإبادة الجماعية، فضلاً عن التجويع ومنع إدخال إلا النزر اليسير من المساعدات التي لا تسد رمق سكان القطاع المحاصر.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 36.224 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية.

في أحدث التطورات الميدانية، استشهد مواطنون، فجر اليوم الجمعة، وأصيب مواطنون آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن شهداء وصلوا أشلاء إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح نتيجة قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما ارتقى شهداء في استهداف منزل سكني بالمخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 13 شهيدًا على الأقل ارتقوا، وأصيب عشرات المواطنين، في قصف استهدف منزلين لعائلتي الصوص والهور في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما ارتقى 4 شهداء على الأقل في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الهور في مخيم البريج.

ووفق المصادر، شنت مدفعية الاحتلال قصفًا عنيفًا، إلى جانب إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصف طائرات الاحتلال منازل المواطنين شرق المدينة.

وانسحب جيش الاحتلال فجر اليوم من تل الزعتر وجباليا شمال قطاع غزة، وبدأت طواقم الدفاع المدني في انتشال الشهداء، بعد عملية عسكرية استمرت 20 يومًا.