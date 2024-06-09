الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

شاهد| القسام: مقابل هؤلاء قتل جيشكم أسرى في المخيم ذاته

الرسالة نت

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، مقطعًا مصورًا أظهرت فيه رسالة للاحتلال والمستوطنين، وذلك في أعقاب عملية استعادة أربعة أسرى من غزة، ارتكب خلالها جيش الاحتلال مجزرة في مخيم النصيرات راح ضحيتها أكثر من 220 شهيدًا.

ووجهت القسام رسالة لأهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية قالت فيه "حكومتكم تقتل عددا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين والوقت ينفد".

وقالت "القسام": "بعد المجزرة التي ارتكبها جيشكم في مخيم النصيرات، أمس، لإنقاذ 4 أسرى، نعلمكم أنه مقابل هؤلاء، قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته (النصيرات)، أحدهم يحمل الجنسية الأميركية". وأضافت: "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا، والوقت ينفد".

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/294984

كلمات مفتاحية

القسام النصيرات طوفان الأقصى مجزرة النصيرات مخيم نصيرات

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر