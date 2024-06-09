شاهد| القسام: مقابل هؤلاء قتل جيشكم أسرى في المخيم ذاته

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، مقطعًا مصورًا أظهرت فيه رسالة للاحتلال والمستوطنين، وذلك في أعقاب عملية استعادة أربعة أسرى من غزة، ارتكب خلالها جيش الاحتلال مجزرة في مخيم النصيرات راح ضحيتها أكثر من 220 شهيدًا.

ووجهت القسام رسالة لأهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية قالت فيه "حكومتكم تقتل عددا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين والوقت ينفد".

وقالت "القسام": "بعد المجزرة التي ارتكبها جيشكم في مخيم النصيرات، أمس، لإنقاذ 4 أسرى، نعلمكم أنه مقابل هؤلاء، قتل جيشكم 3 أسرى في المخيم ذاته (النصيرات)، أحدهم يحمل الجنسية الأميركية". وأضافت: "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا، والوقت ينفد".