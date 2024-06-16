40 ألف مصلّ يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

أدى أكثر من 40 ألف مصل، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال، والاعتداء على المصل~ين.

واعتدت قوات الاحتلال صباح اليوم على المصلين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه، ومنعت العشرات من الدخول لأداء صلاة العيد.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن أكثر من 40 آلاف مصلّ، أدوا صلاة العيد، بسبب الاغلاق المشدد على المصلين، ومنع الآلاف من الدخول.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى، ودقّقت في هويات المصلين المتواجدين بداخله، وعرقلت حركة المصلين، ومنعت عددا كبيرا من الشبان من الدخول، ما حذا بهم إلى الصلاة خارج أبوابه.

8 آلاف مصلّ يؤدّون صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي

وفي سياق ذي صلة، أدى ثمانية آلاف مصل، اليوم الأحد، صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف، في ظل التشديدات وعراقيل الاحتلال المفروضة على الحرم، ومحيطه.

وقال مدير أوقاف الخليل، إن الآلاف وصلوا إلى الحرم الابراهيمي وساحاته الخارجية لأداة صلاة العيد، رغم تضييقات الاحتلال.

وأوضح، أن قوات الاحتلال عززت من انتشارها في محيط الحرم، وعلى بواباته الرئيسية، والحواجز المنتشرة في محيطه، وقامت بالتدقيق في بطاقات المواطنين، وأخضعت عددا منهم للتفتيش الجسدي.

​​​​​​ومنذ العام 1994، فرض الاحتلال الإسرائيلي تقسيما على الحرم الإبراهيمي بواقع 63 بالمئة لليهود و37 بالمئة للمسلمين، بعد أن ارتكب أحد المستعمرين مجزرة بإطلاقه النار على مصلين في شهر رمضان من ذلك العام، ما أدى إلى استشهاد 29 مواطنا.

ويفتح الاحتلال الحرم بشكل كامل أمام المسلمين 10 أيام فقط في العام، وهي أيام الجمعة من شهر رمضان، وليلة 27 منه، وصلاة عيدي الفطر والأضحى، وذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية.

ويقع الحرم في البلدة القديمة من الخليل، الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة، ويضم أضرحة الأنبياء إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام.