القسام تنفذ كمينًا مركبًا ضد جنود وآليات الاحتلال في رفح

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن تنفيذها كمينًا معدٌ مسبقًا لجنود وآليات الاحتلال (الإسرائيلي) في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، يوم الخميس، "استهدفنا دبابتي "ميركفاه" لجيش الاحتلال بقذائف "الياسين 105" في مخيم الشابورة".

وأشارت القسام إلى أنه بعد استهداف الدبابتين هرب طاقمهما داخل أزقة المخيم، لافتة إلى أن مجاهديها لاحقوا جنود الاحتلال وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر.

وأوضحت القسام في بلاغ عسكري آخر، أن "مجاهديها تمكنوا مجددًا من استهداف آليتين صهيونيتين من نوع "ايتان" بقذائف "الياسين 105"، وذلك استكمالاً للكمين المركب في مخيم الشابورة".

ولفتت القسام إلى رصد مجاهديها هبوط الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي تم فيه استهداف 4 آليات صهيونية والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر.

وفي السياق، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، يوم الخميس، عن استهداف مجاهديها دبابة صهيونية من نوع (ميركافاه) بقذيفة (RPG)، وتدميرهم دبابة أخرى بعبوة أرضية شديدة الانفجار في مخيم الشابورة بمدينة رفح.