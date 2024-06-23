"أونروا": (إسرائيل) استهدفت 69٪ من مدارس إيواء النازحين بغزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، إن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) قصف 69٪ من المدارس التي تؤوي نازحين داخل قطاع غزة، ما أدى إلى تعرضها لأضرار مباشرة.

وقالت الأونروا في بيان عبر منصة "إكس"، إن "69٪ من المباني المدرسية التي كانت الأسر النازحة تبحث عن مأوى فيها، قد تعرضت للقصف (الإسرائيلي) أو الأضرار بشكل مباشر".

وأضافت: "يجب أن يتوقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني، ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة الآن".

والجمعة، قالت الأونروا عبر منصة "إكس": "في غزة يحتاج أكثر من 76٪ من المدارس إلى إعادة البناء أو تأهيل كبير، كي تتمكن من العمل مرة أخرى.

ودمرت الحرب الإسرائيلية حتى 17 يونيو/ حزيران الجاري، 110 مدارس وجامعات بشكل كلي، و321 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، فيما أودت بحياة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

واضطر مئات آلاف النازحين داخل قطاع غزة، إلى اتخاذ مدارس مأوى لهم في ظل ضراوة القصف (الإسرائيلي) ، معتقدين أن مراكز التعليم ستكون بمنأى عن الخطر، إلا أن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) استهدف تلك المدارس، متجاهلا تحذيرات دولية بشأن ذلك.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين.