الأورومتوسطي: الاحتلال يرتكب جرائم حرب في الشجاعية

أكد مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، أن الفريق الميداني للمرصد تصله شهادات عن عشرات الشهداء الذين يعدمهم الاحتلال ميدانيًا أو يقصف أماكن لجوئهم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وشدد عبده عبر منصة "إكس"، على أن "إسرائيل" ترتكب مجازر واسعة في المناطق الشمالية من حي الشجاعية ومنطقة الجديدة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي جدد قصفه المكثّف على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة يوم الخميس 27 يونيو، كما نشر إنذارات بإخلاء الحي، والبدء في عملية توغّل فيه، ما أدى إلى ارتقاء أعداد من الشهداء ودفع الآلاف للنزوح عنه تحت وطأة قصف واستهداف ممنهج للمدنيين العزل؛ في إطرار استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية الشريكة في هذه الجرائم.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا همجياً على قطاع غزة خلف 37834 شهيدًا و86858 مصابًا وآلاف المفقودين، معظمهم أطفال ونساء.