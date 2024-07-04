وزارة الصّحة بغزة تحذّر من توقف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطّبي

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس، من توقف مولدات الكهرباء في مجمع ناصر الطبي خلال ساعات قليلة، مشيرةً إلى أنه المستشفى الرئيسي الوحيد المتبقي و الذي يقدم الخدمة للمرضى بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة في محافظتي خان يونس ورفح.

وقالت وزارة الصّحة، إن بعض الأقسام في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، خرجت عن الخدمة جرّاء نفاد الوقود وتوقف مولدات الكهرباء.

وناشدت وزارة الصحة كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 59 على التوالي احتلال معابر غزة وإغلاقها، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية، بما فيها الوقود اللازم اتشغيل المولدات في المستشفيات.

وقال متحدث المنظمة الأممية طارق يساريفيتش، قبل أيام، إن "هناك أكثر من 10 آلاف شخص بحاجة إلى الإجلاء، وتلقي الرعاية الطبية خارج غزة".

وشدد يساريفيتش على ضرورة إعادة فتح معبر رفح وأي معبر حدودي آخر لإخراج المرضى والجرحى حتى تظل حياتهم آمنة.