حماس تؤكد رفضها أي خطط تتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الجمعة، رفضها أي خطط أو مشاريع أو مقترحات، تسعى لتجاوُز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل غزة، ورفض أي تصريحات ومواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى القطاع تحت أي مُسمّى أو مبرر.

وقالت حماس، في تصريح صحفي، إن إدارة قطاع غزة بعد دحر العدوان؛ شأن فلسطيني خالص، يتوافق عليه الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة، ولن يسمح بأي وصاية، أو فرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكِزة على حقه الخالص في نيل حريّته وتقرير مصيره.

ودعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية كافّة إلى الضغط لوقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، وتقديم كل سبل الدعم والإسناد له في معركته التي يدافع من خلالها عن وجوده على أرضه، والوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا وأرضه والمقدسات الإسلامية والمسيحية، التي تعيث بها عصابات الإجرام الاستيطاني الفاشي فساداً.