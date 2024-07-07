لجان المقاومة تنعي وكيل وزارة العمل الشهيد إيهاب الغصين

نعت قيادة لجان المقاومة في فلسطين، يوم الأحد، وكيل وزارة العمل الشهيد إيهاب الغصين والذي إرتقى بقصف الاحتلال على مدينة غزة ليلتحق بزوجته وبناته بعد حياة عامرة بالتضحية والعطاء والبذل المقاومة والجهاد في سبيل الله .

وقالت قيادة المقاومة في بيانٍ صحفي، إنّ الشهيد الغصين كان "مثالاً للقائد المعطاء و المتفاني في عمله عمل بكل جهد وبذل من أجل خدمة ابناء شعبه بدون كلل او ملل.

وأكدت قيادة المقاومة أنّ اغتيال القائد الغصين لن يكسر إرادة شعبنا بل سيزيدنا صلابة وقوة وإصرار على مواصلة طريق الشهداء القادة حتى إجتثاث القتلة الصهاينة وزوال كيانهم النازي.

وأشارت إلى أنّ الاحتلال المجرم "يحاول إغتيال كل شخصية تحاول خدمة الناس ودعم صمودهم وتخفيف العبئ عنهم في ظل الحرب الإجرامية التي يشنها على شعبنا.

وختمت "نعاهد الشهيد المهندس إيهاب الغصين وكل الشهداء الأبرار من قادة شعبنا ومقاتليه ونسائه وأطفاله وشيوخه بأن تظل جذوة المقاومة ملتهبة نارا تحرق أعداء الإنسانية الصهاينة المجرمين وحلفاؤهم من الإدارة الأمريكية المجرمة".