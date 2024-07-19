مرابطة مقدسية: الاحتلال يشنّ حملة ابعادات غير مسبوقة بالأقصى

قالت المرابطة المقدسية منتهى إمارة، إن الأوضاع في المسجد الأقصى تزداد كارثية وسوءًا أكثر بكثير من أي وقت مضى.

وأوضحت إمارة لـ"الرسالة نت"، أن الاحتلال يشن حملة ابعادات غير مسبوقة في الأقصى؛ في محاولة لتفريغه من المرابطين.

وذكرت أن الاحتلال يمنع المرابطين والمرابطات من دخول المسجد الأقصى، كما يفرض طوقا مشددا في البلدة القديمة وحولها لثكنة عسكرية مستدامة.

وبينت أن الاحتلال يحاول اظهار وجهه البشع من خلال فرض قيود غير مسبوقة، "يظهر من خلالها صورة نصر وهمية للسيادة المزعومة على المسجد الأقصى المبارك".