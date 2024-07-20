الخارجية القطرية: (إسرائيل) ملزمة بإنهاء وجودها في فلسطين

رحبت دولة قطر بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن "إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية".

ونوهت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم السبت، إلى أن "رأي المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، التي تشكل وحدة إقليمية واحدة، يجب الحفاظ على وحدتها وتواصلها وسلامتها واحترامها".

وأشارت إلى تأكيد المحكمة على أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير الشرعي على الأرض الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، وكذلك وقف جميع المستوطنات الجديدة وإخلاء كافة المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتعويض كافة المتضررين من هذه الممارسات غير الشرعية.

وأكدت دولة قطر دعمها لموقف المحكمة ودعوتها لجميع الدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية أو توفير الدعم لها".