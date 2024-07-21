غوتيريش يعلق على الهجوم (الإسرائيلي) على اليمن

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأحد، عن قلقه إزاء التقارير عن الهجوم (الإسرائيلي) داخل وحول ميناء الحديدة في اليمن.

وقال غوتيريش في تعليقه على الهجوم (الإسرائيلي) على اليمن، "أشعر بقلق عميق إزاء التقارير عن غارات جوية داخل وحول ميناء الحديدة في اليمن"، مضيفًا "أشعر بقلق عميق إزاء خطر حدوث المزيد من التصعيد في المنطقة".

ودعا غوتيريش الأطراف إلى تجنب الهجمات التي قد تلحق الضرر بالمدنيين وبالبنية التحتية، مطالبًا الجميع بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقالت قناة المسيرة اليمنية، أمس السبت، إنّ طائرات الاحتلال (الإسرائيلي) شنت عدة غارات استهدفت ميناء الحديدة باليمن.

وأفادت وزارة الصحة اليمنية بوقوع عدد من الشهداء والجرحى بفعل الغارات التي استهدفت منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة.

وأعلن جيش الاحتلال مسؤوليته عن القصف، وقال إن طائراته الحربية شنت غارات على أهداف بمنطقة ميناء الحديدة في اليمن.