حزب الله للرسالة: إطالة أمد الحرب ستجلب للعدو حربًا مدمرة

حذر الشيخ علي جابر القيادي في حزب الله والممثل الشخصي للأمين العام للحزب، العدو من إطالة أمد المعركة، قائلا: "كل المتغيرات في المنطقة لا تصبّ لصالحه، ولن تجلب له سوى حربا مدمرة تتجاوز الحدود التي يتوقعها".

وأكدّ جابر لـ"الرسالة نت"، أن استمرار الحرب يعبر عن مأزق كبير لدى هذا الاحتلال، ويعكس حالة الخلاف بين المستويين السياسي والعسكري، "سيأتي وقت لن يتمكن فيه الاستمرار من هذه الحرب المجنونة، وسيضطر لوقفها".

وتابع: "امتداد الحرب يعني تفتيت هذا الكيان، وسيكتشف أنه ارتكب أكبر خطيئة في تاريخه، والمقاومة لن تسلم لهذا الاحتلال على أي حال".

وفي السياق، أكدّ أن العدوان الإسرائيلي على اليمن؛ لن يؤثر على مسار الموقف اليمني ودعمه واسناده للإخوة في المقاومة بفلسطين، وفقا لتعبيره.

وذكر جابر أنّ هذا العدوان، سيجلب ردا أكبر واليمن قادر على تركيع هذا المحتل، وتدفعيه ثمنا باهضا على جريمته التي لن تمر مرور الكرام".

وأشار إلى تداعيات هذا العدوان على إزاحة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن المشهد الانتخابي الأمريكي، "كل الذين تآمروا وكانوا شركاءً في نزف الدم الفلسطيني، سيدفعون الثمن ولن يكون له موضع قدم في مستقبل التاريخ".