اليونيسف: 250% زيادة في عدد الأطفال الشهداء في الضفة منذ 7 أكتوبر

رصدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، في تقرير الاثنين، زيادة بنسبة 250 بالمئة في عدد الأطفال الشهداء في الضفة الغربية المحتلة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت اليونيسف عبر موقعها الإلكتروني، إن 143 طفلا استشهدوا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ أكتوبر 2023، وهو ما يمثل تصاعدا بحوالي 250 بالمئة مقارنة مع الأشهر التسعة التي سبقت ذلك.

وأوضحت أن الشهور التسعة الأولى من عام 2023، شهدت استشهاد 41 طفلا فلسطينيا فقط.

وفي السياق ذاته، أشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من 440 طفلا فلسطينيا أصيبوا بذخائر حية خلال الفترة التي تبعت أكتوبر 2023، حيث تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تزامنا مع اندلاع العدوان على غزة.