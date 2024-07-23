الجهاد: البيان المسرّب عن لقاءات بكين غير دقيق

قال رئيس دائرة العلاقات العربية والدولية عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إحسان عطايا، إنّ ما ورد في البيان الختامي للحوار الفلسطيني في الصين الذي تم تسريبه إلى الإعلام غير دقيق، حيث رفضت حركة الجهاد أية صيغة تتضمن الاعتراف بإسرائيل صراحة أو ضمنا.

وأكدّ عطايا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّ الحركة لم توافق على إدراج صيغة تنص على القرارات الدولية التي تؤدي إلى الاعتراف بشرعية كيان الاحتلال الغاصب.

وأوضح أن الحركة طالبت بسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل.

كما طالبت بتشكيل لجنة طوارئ أو حكومة طوارئ لإدارة المعركة في مواجهة الإبادة الجماعة ومخططات التصفية للقضية الفلسطينية.