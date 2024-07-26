35 ألف مصلّ أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في محيط البلدة القديمة والمسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن 35 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وصلاة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فرضت تشديدات وتضييقات على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى وخاصة الشبان، في محيط البلدة القديمة والمسجد.

واعتدت قوات الاحتلال بالهراوات على المصلين الذين حاولوا الوصول إلى المسجد الأقصى، قرب باب الأسباط، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح في الرأس.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس، ونصبت الحواجز، ودققت في هويات المواطنين المتوجهين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، ومنعت عددا منهم من الدخول.