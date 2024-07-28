أكثر من 16 ألف شهيد و31 ألف مصاب في النصف الأول من 2024

قالت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، إن 16255 مواطنا استشهدوا، وأصيب 31297 آخرين، في النصف الأول من عام 2024.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها الاحصائي حول أعداد الشهداء والجرحى في فلسطين، الذي يغطي الفترة ما بين (1/1/2024-30/6/2024)، أن 16012 ارتقوا في المحافظات الجنوبية، وأصيب أكثر من 30407 آخرين.

ولفتت إلى أن من بين الشهداء 6725 طفلا، و6725 امرأة، فيما لا زال نحو 10 آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشار التقرير إلى أن 38 حالة وفاة سجلت في المحافظات الجنوبية نتيجة سياسة التجويع، التي تنفذها قوات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وفي المحافظات الشمالية، وثقت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، ارتقاء237 شهيدا، وإصابة 890 آخرين في النصف الأول من العام الجاري.

وأشارت إلى أن من بين الشهداء 45 طفلا، و4 سيدات، و6 شهداء جراء اعتداءات المستعمرين، و27 طالباً (21 من المرحلة المدرسية، و6 من طلبة الجامعات).

وحول شهداء الحركة الأسيرة، قالت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، إن 13 معتقلا استشهدوا في الفترة التي يغطيها التقرير، بينهم 6 معتقلين من المحافظات الشمالية و4 من المحافظات الجنوبية، و3 من فلسطينيي 1948.

وبخصوص جثامين الشهداء المحتجزة، أوضحت المؤسسة أن سلطات الاحتلال احتجزت منذ بداية العام الجاري 72 جثمانا -هذا الرقم لا يشمل الشهداء المحتجزين في قطاع غزة-، ما يرفع عدد جثامين الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال إلى 519.

وبينت أن سلطات الاحتلال تحتجز 256 جثمانا في مقابر الأرقام، بينها 27 شهيداً من الحركة الأسيرة، و53 طفلا، و8 سيدات، ولا تشمل هذه الأرقام الشهداء المحتجزين في قطاع غزة منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.