الرئاسة الروسية: موسكو تدين بشدة اغتيال هنية

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، أن موسكو "تدين بشدة" اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وقال متحدث "الكرملين" دميتري بيسكوف، في تصريح للصحفيين، إن مثل هذه التصرفات يتعارض مع محاولات إحلال السلام في المنطقة.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الاغتيال قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع المتوتر بشكل كبير في المنطقة.

وفي وقت مبكّر الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر "غارة صهيونية غادرة" على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته أمس الثلاثاء، في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد هنية في طهران، موضحًا أن "التحقيق جار في عملية الاغتيال وأنه سيتم إعلان النتائج قريبا".

ومنذ تأسيس حماس عام 1987 لمقاومة الاحتلال، اغتالت دولة الاحتلال عددا من أبرز قادة الحركة، منهم: الشيخ أحمد ياسين (المؤسس) وعبد العزيز الرنتيسي وصالح العاروري وأحمد الجعبري وصلاح شحادة دون أن يؤثر ذلك على تطور الفعل المقاوم واتساع قوة الحركة عسكريا وسياسيا.

وجاء اغتيال هنية في وقت تشن فيه دولة الاحتلال، بدعم أمريكي، عدوانا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول؛ أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.