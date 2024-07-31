ماليزيا تدين بشدة اغتيال هنية

أدانت ماليزيا بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، فجر اليوم الأربعاء.

وتقدمت وزارة الخارجية، في بيان، بأحر التعازي إلى قيادة فلسطين وشعبها، معبرة عن إدانتها بشدة لاغتيال هنية.

وأكدت أن "ماليزيا تتضامن مع الشعب الفلسطيني، وشددت على ضرورة إجراء تحقيق شامل في الاغتيال".

بدوره، أدان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في منشور عبر منصة /إكس/، بشدة اغتيال هنية ووصفه بأنه "من أبشع أنواع الجرائم".

وقال: إنه "يشعر بقلق عميق إزاء ما ستعنيه هذه المأساة للشعب الفلسطيني الذي تعرض بالفعل لكثير من الألم والمعاناة".

وفي وقت مبكّر الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته أمس الثلاثاء، في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.